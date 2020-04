Clima tenso em nova tentativa de fuga no Presídio de São Sepé

O clima foi de tensão na tarde desta quarta-feira, 29 de abril, em mais uma tentativa de fuga de apenados do Presídio de São Sepé.

Conforme informações da Brigada Militar, novamente durante o banho de sol dos apenados, houve tentativa de fuga. Havia reforço policial na guarita, mesmo assim, um grupo de apenados voltou a apedrejar os guardas.

Foi necessário efetuar vários disparos de arma de fogo para controlar a rebelião. A ação dos policiais foi reforçada com a presença da Patrulha Rural que estava pelas imediações do presídio, o que foi fundamental para o controle da situação.

Nenhuma fuga ocorreu desta vez, mas o fato chama a atenção dos órgãos de segurança que devem tomar medidas quanto ao banho de sol dos apenados.