Clínica Municipal de Esterilização terá Microchipagem de Cães e Gatos

Na manhã desta segunda-feira, 28, o Diretor do Escritório de Desenvolvimento, Álisson Bagolin, e o Presidente da Câmara de Vereadores, Rodrigo Ferreira, estiveram na Clínica Municipal de Esterilização para realizar a entrega de 1 leitor e 100 microchips.



Através da aplicação do chip em cães e gatos, será possível ter um controle da população animal e responsabilizar os donos em casos de crime. Conforme divulgado pela USPA – União Sepeense de Proteção Animal, além de ser exigência do CRMV – Conselho Regional de Medicina Veterinária, a ação tem grande importância para o trabalho realizado em prol da causa animal em São Sepé.

A aquisição do material foi realizada com verba do Executivo Municipal, através da devolução da Câmara de Vereadores com sugestão para a compra.

“Conseguimos realizar a compra desses materiais, graças ao repasse realizado pela câmara de vereadores, através do presidente Rodrigo. Além da parceria mostrar o trabalho em conjunto dos poderes executivo e legislativo, ela traz uma solução para o controle animal de nosso município “ destacou o diretor.

Informações: A. I. Prefeitura Municipal