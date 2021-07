CMP Produções Culturais prepara o 5º Circuito Cultural de São Sepé

A CMP Produções Culturais com apoio da Secretaria Municipal de Educação e patrocínio da empresa Arrozeira Sepeense SA através do financiamento do PRÓ-CULTURA – Governo do Estado do Rio Grande do Sul, vai estar proporcionando nos próximos meses momentos de entretenimento e conhecimento aos estudantes da rede pública do município, bem como ao público em geral, através de oficinas, peças teatrais, shows e festival estudantil de música nativista.

Oficinas de danças folclóricas e de massa e confecção de bonecas negras de pano serão ofertadas à comunidade da EMEF Eno Brum Pires já a partir do mês de agosto, bem como o espetáculo teatral “Vô Venâncio apresenta Lendas Gaúchas” que dá enfoque a cultura regional, será proporcionado a todas as demais escolas municipais e estaduais de São Sepé. As oficinas de canto, por sua vez, serão ministradas pelo ambiente virtual e acontecerão em tempo real.

Todas as atividades trazem renomados nomes para desenvolver as oficinas, entre eles: Roberta Bevilaqua de Quadros, Loreni Pinheiro de Ávila e Igor Tadielo Cezar.

Para setembro, dia 09, a CMP Produções Culturais estará promovendo virtualmente, o Festival Estudantil de Música Nativista que contará com a apresentação dos alunos participantes das oficinas de canto. No decorrer desse dia, haverá também apresentações musicais com shows expressivos dos Grupos “Fio de Bigode”, “Casereando” e da jovem cantora, Luiza Barbosa.

Como apresentação de encerramento das atividades desta edição, dia 10 de setembro, será exibido pelas redes sociais da CMP Produções Culturais o espetáculo teatral “Lendas do Sul”, produzido pela empresa Cia Armazém.