Greve de caminhoneiros no dia 16/12 é uma possibilidade

Uma nova greve de caminhoneiros a partir do dia 16 é uma possibilidade muito remota. Rumores sobre uma nova paralisação da categoria ganharam força na semana passada. Mas nem o governo nem lideranças do setor acreditam nessa possibilidade.

A suposta greve de caminhoneiros seria motivada pelos sucessivos aumentos no preço do diesel. E também pela demora na aprovação de uma nova tabela de frete, com valores atualizados.

Em entrevista ao Jornal Estadão, o porta-voz da Presidência da República, o general Otávio Rêgo Barros disse que a possibilidade de uma paralisação é pequena. De acordo com ele, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas mantém as portas do Ministério da Infraestrutura “abertas para o diálogo.”

Presidente da União Nacional dos Caminhoneiros (Unicam), José Araújo Silva, o China, confirma que há rumores sobre uma possível greve nas redes sociais. Mas pondera: “Para organizar uma greve tem que ter uma pauta e até agora só há barulho.”

Não falei com nenhum motorista que vai aderir à paralisação”, afirma o sindicalista.

No dia 20 de janeiro será divulgada a nova tabela de frete.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) divulgará a nova tabela de frete no dia 20 de janeiro de 2020. Um estudo feito pelo grupo de pesquisa em Logística Agroindustrial ESALQ-LOG, ligado à Universidade de São Paulo, informa que o setor espera um reajuste médio em torno de 14%.

Em audiência pública feita na ANTT no dia 22 de novembro, os representantes dos embarcadores se recusam a negociar aumento para o frete.

“Tem de haver fiscalização por parte do governo para que se faça cumprir o pagamento justo e estabelecido”. China diz que se isso não ocorrer, a categoria terá motivos para uma nova greve. “O caminhoneiro tem de sobreviver”, afirma.

“Quando (a tabela) sair, tem de ser cumprida”, diz Chorão. Segundo ele, no próximo dia 17 será votada a pauta da nova resolução, incluindo o Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT).

O CIOT serve para regulamentar o pagamento do valor do frete ao caminhoneiro. “A empresa que contratar frete abaixo da tabela ficará sujeita a multa de até R$ 5 mil”, afirma Chorão.

Na atualização feita no dia 12 de novembro, a resolução da tabela de frete traz alteração no artigo 3º. Com isso, o lucro, os valores relacionados às movimentações logísticas complementares e as despesas de administração, alimentação, pernoite, tributos e taxas, entre outros itens, deverão ser negociados para compor o valor final do frete.

“O maior benefício da tabela de frete é estipular um piso mínimo que cubra os custos do caminhão e que sobre para o motorista se manter. A fixação desse piso é a garantia de que o motorista não terá prejuízos”, afirma China.

A Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos divulgou nota declarando a não adesão à paralisação da categoria, conforme segue:

“A Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos – CNTA – vem a público para informar que após consultar as entidades de representação legal da categoria, coligadas à CNTA, cuja base representativa abrange todo oi território nacional, confirmou-se o posicionamento CONTRÁRIO à deflagração de nova paralisação nacional da categoria, conforme soube-se estar anunciando para acontecer no próximo dia 16/12.

Esclarecemos que todos os movimentos que reflitam os interesses coletivos legítimos da categoria sempre receberão o apoio da CNTA, com respeito à ordem pública, às instituições, às leis e a sociedade como um todo.”