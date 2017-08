Cocaína é encontrada no interior de veículo

Na madrugada de hoje (6), no bairro Lôndero, na “Rua das Pedras”, a guarnição da Brigada Militar composta pelo Sargento Dario e Soldados Rogério, Moreira e Del Frari, que fazia a ronda de rotina, observaram uma movimentação suspeita, envolvendo o veículo Renault Sandero. Ao abordarem o veículo, que em seu interior estavam três pessoas, e ao fazerem uma revista, encontraram um papelote de cocaína R$ 710,00 e, espelhado pelo chão do veículo uma substância que se assemelhava a cocaína. Um dos passageiros, que portava o papelote de cocaína, ma quantia de R$ 710,00 e, espelhado pelo chão do veículo, uma substância que se assemelhava a cocaína. Um dos passageiros, que portava o papelote de cocaína, foi conduzido à Delegacia de Polícia para interrogatório e posteriormente liberado. Já o veículo por não estar com a documentação em dia foi recolhido ao depósito do Detran.