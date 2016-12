Cohab é campeã da Copa “Tika-10″ de Futsal em São Sepé

Numa noite de grande público no Ginásio Municipal de São Sepé, a equipe da Cohab sagrou-se campeã do Campeonato de Futsal 2016 e levou a “Taça Tika-10″, que foi uma homenagem a Mateus Rodrigues Soares, jovem de São Sepé que faleceu esse ano e tinha grande admiração de todos os envolvidos com o mundo dos esportes.

Antes de iniciar a decisão, os jovens Pedrinho Beike e os irmãos Ricardo e Guilherme Silva cantaram uma música em homenagem a Mateus Soares (Tika). As equipes da Cohab e Cristo Rei, que empataram em 5 X 5 no primeiro confronto na terça-feira, repetiram o jogo empolgante nesta sexta-feira.

A Cohab levou a melhor e venceu por 8 X 4, com gols do Dida (3), Bica (3), Lulu (2). Para a Cristo Rei, marcaram Tairone (3) e Bil.

DESTAQUES DO CAMPEONATO

Goleiro Menos Vazado: Gustavo, da Cohab, e Juliano, da Cristo Rei, ambos levaram 35 gols.

Goleador: Tairone, da Cristo Rei, 24 gols.

Jogador Revelação: Cristiano, da equipe do 8 de Outubro.

Craque da final: Dida, da Cohab.

Seleção do Campeonato

Goleiro: Gustavo, da Cohab.

Fixo: Bil, da Cristo Rei

Ala: Lulu, da Cohab.

Ala: Dida, da Cohab.

Frente: Tairone, da Cristo Rei.

Técnico: Humberto da Cohab.