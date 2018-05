Coleta de lixo comum será retomada nesta terça-feira

O serviço de recolhimento de lixo orgânico em São Sepé deve ser normalizado a partir desta terça-feira, 29. A medida foi anunciada no final da tarde pelo poder executivo municipal.

A suspensão do serviço ocorreu nos últimos dias devido à dificuldade do acesso dos caminhões até o ponto de coleta, em Santa Maria. Durante esta segunda-feira, autoridades municipais acordaram com os caminhoneiros que fazem parte da paralisação em Santa Maria para que fosse autorizada a passagem dos veículos com os resíduos.

O serviço realizado pela empresa Engesa deve seguir o cronograma habitual. Eles dizem, no entanto, que serão necessários alguns dias para normalizar completamente o serviço.