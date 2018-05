Coleta de lixo segue suspensa em São Sepé

Representantes da empresa Engesa, responsável pelo serviço de recolhimento de lixo em São Sepé, e da prefeitura do município, seguem buscando alternativas para dar destino ao lixo doméstico coletado na cidade. A última vez que o serviço foi realizado foi na região central, na última sexta-feira, 25.

Os caminhões da empresa não estão conseguindo chegar ao destino final dos resíduos, em Santa Maria. Autoridades avaliam uma alternativa para o descarte ainda nesta segunda-feira. Até a definição para o impasse, os responsáveis pedem que os moradores continuem acondicionando o lixo em casa.

No final da manhã uma reunião no gabinete do prefeito deve fazer um balanço da situação e propor medidas para os próximos dias.