Colisão de trânsito nesta manhã em São Sepé

Um acidente envolvendo um Chevette e um Corolla nas esquinas das ruas Percival Brenner e Emídio Jaime de Figueiredo, assustou as pessoas que se encontravam no local.

De acordo com a Brigada Militar que atendeu à ocorrência, o Corolla de placas IVG 6119 trafegava pela rua Percival Brenner no sentido bairro-centro quando chocou-se com o Chevette de placas IIQ 1736 no cruzamento com a rua Emídio Jaime de Figueiredo. De acordo com relatos de testemunhas e do próprio motorista do Chevette, ele trafegava no sentido bairro-centro pela contramão.

Não houve feridos, somente danos materiais.

Os motoristas foram conduzidos para a Delegacia de Polícia para confecção do Boletim de Ocorrência já que além dos danos nos automóveis, também teve danos ao patrimônio público, pois o Chevette invadiu a calçada destruindo as placas de sinalização que se encontravam pelo caminho.

O motorista do Chevette não possui habilitação e o veículo esta com a documentação vencida.