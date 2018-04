Colisão deixa duas vítimas fatais na BR-392

Uma colisão por volta das 6h15 de hoje, 21, entre uma carreta bi-trem carregada de arroz e um automóvel, resultou em duas mortes, na BR-392, próximo ao antigo Posto do Job.

A carreta que seguia no sentido São Sepé/Santa Maria e o automóvel que seguia no sentido contrário se chocaram de frente. Com a violência do impacto os veículos foram parar na lateral da rodovia e pegaram fogo.

As duas pessoas que estavam no automóvel, com placas de São Sepé, faleceram no local carbonizadas. O motorista da carreta, que conseguiu sair da cabine em chamas, foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio em estado de choque.

Até o momento não foram divulgadas as identidades das vítimas.

Fotos: Luis Garcia