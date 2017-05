Colisão deixa mulher presa às ferragens

O trânsito na Avenida Marechal Idelfonso de Moraes continua fazendo vítimas. Por volta do meio dia desta quinta-feita, 04, dois veículos colidiram. Do choque entre uma Saveiro com placas IUK 4601, de São Sepé e um Ford Fiesta com placas IPP 1104, de vila Nova do Sul, resultou em dois feridos.

Segundo informações da Brigada Militar, a condutora do Ford Fiesta, Denice Dalla Nora, fazia um retorno irregular na via, quando teve seu veículo atingido pela Saveiro conduzida por Leonardo Silva que seguia no sentido bairro/centro. Com o impacto, o veículo foi arrastado até o canteiro e acabou atingindo também uma placa de sinalização. A motorista ficou presa nas ferragens e foi socorrida com o auxílio dos Bombeiros e pelo SAMU. Após libertada das ferragens, Denice foi conduzida ao Hospital Santo Antônio. Já o condutor da Saveiro sofreu um corte no rosto.

(Fotos: Roberto John)