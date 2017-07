Colisão entre moto e bicicleta na entrada da cidade

Agora à tarde por volta das 15h30min, uma colisão entre uma moto e uma bicicleta deixou ferido o ciclista.

De acordo com relato do motociclista, ele trafegava pela Av. Getúlio Vargas em direção ao centro e, no mesmo sentido seguia o ciclista mais a sua frente, quando de repente o ciclista dobrou para a esquerda sendo atingido pela moto. O ciclista precisou ser medicado no Hospital Santo Antônio para onde foi encaminhado pela Samu. O motociclista, que é mototaxista, ainda comentou que o ciclista é seu amigo e que assumiu estar errado ao converger à esquerda causando a colisão.

A Brigada Militar compareceu ao local do acidente para confeccionar o Boletim de Ocorrência.