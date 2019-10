Colisão entre veículos no Centro de São Sepé

No final da tarde de hoje, quarta-feira, por volta das 18h25, um acidente no cruzamento da rua Plácido Gonçalves com a rua Plácido Chiquiti, na Praça das Mercês, envolveu um Siena e uma Nissan Frontier, os dois veículos com placas de São Sepé, resultou somente em danos materiais.

De acordo com a Brigada Militar, a Nissan Frontier, dirigida por L. R. T. trafegava pela rua Plácido Chiquiti quando ao cruzar a rua Plácido Gonçalves, colidiu com o Siena dirigido por P. A. S.. Com a colisão o Siena teve a frente destruída e a Nissan Frontier teve a lateral danificada.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência.