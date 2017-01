Colisão envolvendo três veículos no centro deixa feridos

Um acidente envolvendo três veículos aconteceu agora a pouco, por volta das 10h50min, na esquina das ruas Plácido Chiquiti com Lauro Bulcão.

De acordo com relatos de testemunhas, um veículo Gol branco com placas IHD 6906 trafegava pela rua Plácido Chiquiti, no sentido centro/bairro quando resolveu ingressar à esquerda na rua Lauro Bulcão sem diminuir a velocidade sem perceber a aproximação de uma motocicleta que vinha no sentido contrário e acabaram se chocando. Com a colisão a motocicleta foi jogada contra um veículo Peugeot de placas IUX 1573 que estava parado na esquina esperando o momento de entrar na rua Plácido Chiquiti.

Os ocupantes da motocicleta, Roguer Potter e Elenara Potter sofreram ferimentos e foram encaminhados ao Hospital Santo Antônio pela SAMU, para atendimento médico.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência.

(Fotos: Roberto John)