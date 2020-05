Colisão na BR-392 deixa dois mortos

Na noite de quinta-feira, 7, um acidente, por volta das 23 horas, envolvendo duas carretas na BR-392, Km 241, na ponte sobre o arroio Irapuã, próximo a Santana da Boa Vista, resultou na morte dos motoristas.

Conforme informações da Policia Rodoviária Federal, o Bitrem, com placas de Seberi, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com uma carreta emplacada em Arroio do Tigre.

Com a violência da colisão, ambos os motoristas vieram a falecer.