Colisão na entrada da cidade deixa motociclista ferido

Na tarde de hoje, terça-feira, 7, uma motocicleta Honda CG chocou-se contra um GM Astra na rótula das Avenidas Júlio Vargas e Getúlio Vargas, na entrada da cidade.

De acordo com a Brigada Militar, o automóvel seguia pela Avenida Júlio Vargas e ao ingressar na Avenida Getúlio Vargas não percebeu a aproximação da motocicleta que colidiu contra a lateral esquerda traseira.

Com o impacto o motociclista identificado como Gilberto Gomes Carpes sofreu ferimento e foi levado ao Hospital Santo Antonio pelo SAMU.

O motorista do Astra, Glauco de Souza Vieira, não sofreu ferimentos.