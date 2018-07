Colisão no centro da cidade

Uma colisão no final da tarde de hoje, 26, entre um Fiat Pálio e um Toyota Corolla nas esquinas das ruas Coronel Veríssimo e Visconde do Rio Branco resultou em danos materiais.

De acordo com a Brigada Militar o condutor do Fiat Palio não percebeu a aproximação do Toyota Corolla ocasionando a colisão. Com a força do impacto o Fiat Palio parou sobre a calçada.