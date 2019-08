Comandante da BM de São Sepé recebe homenagem

Nesta sexta-feira, 16, o comandante da Brigada Militar de São Sepé, Tenente Magno Brum da Silva, recebeu uma homenagem da Unidade, Diploma de Amigo do Batalhão, por serviços prestados e ter contribuído nas atividades do Batalhão, pela data de passagem do 19° aniversário do 2° BPChq, em Santa Maria.

Autoridades Militares Presente: Cel Andrade-Sub Cmt da BM, Cel Nilo – Cmt do CRPO Central, Ten Cel Hernandes- CMT do 1° Rgt de Santa Maria, Ten Cel Paulo Antônio- Cmt do 2°BPChq, Major Noé- Cmt do 5°Rgt de Santiago.