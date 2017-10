Comarca de São Sepé receberá SELO VERDE

A Comarca de São Sepé na pessoa do Dr. Thiago Tristão Lima, Juiz de Direito, Diretor do Foro, e das servidoras Odete Solange Adamy de Andrade e Veronice Santini dos Santos, no dia 06 de outubro próximo, a partir das 15h, no Auditório do Palácio da Justiça, receberão o Selo Verde em reconhecimento à gestão ambiental na categoria das Comarca com melhores desempenho individual de redução do consumo por cluster.

O SELO VERDE é um projeto proposto pela Unidade Ambiental Autônoma do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul – ECOJUS, inserido nas metas do Plano de Logística Sustentável da Instituição. Busca o comprometimento de toda a malha judiciária do Estado com os objetivos da gestão ambiental, pela uniformização de práticas de gestão de resíduos sólidos, de redução do consumo de água, energia elétrica, toner e material de impressão e papel processual. O Poder Judiciário oficializou seu programa de Gestão Ambiental em 2008, a ser observado e cumprido por toda a instituição.

Trata-se de um reconhecimento do empenho que os servidores da Comarca estão adotando, ou seja, prestar um serviço à comunidade com mais eficiência/celeridade observada a gestão ambiental.

O Juiz Diretor Dr. Thiago Tristão Lima, também noticia que em 18/10/2017, será publicado o Edital para convocação das entidades públicas ou privadas com finalidade social, para cadastramento nesta Vara de Execução Penal, com o objetivo de recebimento de verbas depositadas a título de penas alternativas de prestação pecuniária ou transação penal, o Edital terá prazo de 30 dias a contar da publicação. O cadastramento de entidades públicas ou privadas dos municípios de São Sepé, Vila Nova do Sul e Formigueiro, com finalidade social visa ao atendimento de projetos, programas ou curso de capacitação/qualificação profissional, geração de trabalho e renda às pessoas em cumprimento de penas e/ou medidas alternativas, mediante recebimento de verba depositada a título de prestação pecuniária ou transação penal. Poderá participar do presente procedimento qualquer entidade pública ou privada legalmente constituída, que tenha, obrigatoriamente, como objeto de seu contrato/ato constitutivo as áreas de assistência, segurança pública, saúde, educação, qualificação profissional, geração de trabalho e renda.

Por fim, o Dr. Thiago Tristão Lima, fará uso a Tribuna Livre da Câmara de Vereadores de São Sepé na data de 17/10/2017, com a seguinte finalidade:

1 – Relatar/prestar contas a comunidade da situação da Comarca bem como atuais números após a instalação da Segunda Vara;

2 – Informar abertura de Edital para convocação das entidades públicas ou privadas com finalidade social, para cadastramento na Vara de Execução Penal;

3 – Pleito de instauração do Regime de Exceção em relação ao Tribunal do Júri;

4 – Esclarecimento acerca da reforma do prédio do fórum, adequando as instalações para proporcionar acessibilidade.