Combate ao mosquito da dengue é intensificado em São Sepé

Os agentes de combate a endemias locais intensificaram as ações de eliminação do mosquito Aedes aegypti ao longo desta semana. Ao vistoriarem diferentes regiões da cidade, os profissionais realizaram aplicações do inseticida Bendiocarbe em pontos que exigiram uma intervenção mais efetiva. Já a Vigilância Ambiental em Saúde fez um mutirão de limpeza no Cemitério Municipal.

Este tipo de medida é realizada periodicamente, já que o inseto é transmissor de doenças graves como dengue, zika e chikungunya. Nos períodos de calor, a proliferação do mosquito torna-se ainda mais intensa por conta das condições climáticas. Em razão disso, é preciso redobrar a atenção: manter os quintais limpos e livres de recipientes que possam acumular água são hábitos indispensáveis, especialmente em municípios com alta infestação de Aedes aegypti, como é o caso de São Sepé.

Programa Municipal de Prevenção e Combate ao mosquito Aedes Aegypti:

Em São Sepé existe um Programa Municipal de Prevenção e Combate ao mosquito Aedes aegypti. Trata-se de um conjunto de iniciativas formalizadas pela Lei N°3.870, de 12 de agosto de 2019, que têm por objetivo erradicar criatórios do transmissor da dengue.

A matéria determina que os munícipes e responsáveis por estabelecimentos públicos e privados adotem medidas de manutenção, evitando condições que propiciem a proliferação do inseto. A implantação e desenvolvimento do programa é de competência da Vigilância Ambiental em Saúde. Com a legislação, o Executivo fica autorizado a cobrar dos responsáveis por imóveis desocupados ou abandonados eventuais despesas decorrentes de limpeza e remoção de criadouros. Quando necessário, servidores poderão adentrar em áreas externas desses locais para atuarem na eliminação do mosquito.

Fonte e fotos: Jornal do Garcia.