Começa a Feira do Livro 2018 de São Sepé

Nesta terça-feira, 06, ocorreu às 9 horas, no Auditório do Centro Cultural, a Abertura Oficial da Feira do Livro 2018, com a presença do Patrono desta edição, o sepeense, advogado criminalista Daniel Tonetto.

Na ocasião entidades municipais foram homenageadas: o Sindicato Rural de São Sepé pelos seus 50 anos, a Escola de Samba União da Lagoa pelos seus 30 anos, Grupo Folclórico Calhandra pelos seus 25 anos, e o Polo de Educação Sepé Tiaraju pelos seus 10 anos.

O Sindicato Rural de São Sepé e a Escola de Samba União da Lagoa foram presenteados, além de mimos e placas comemorativas, com um mimo confeccionado pelo artista plástico Chiquinho Neves.

O Patrono da Feira, Daniel Tonetto, doou para venda no evento, duas caixas com seu Livro “Crime em Família”, cuja renda da será destinada integralmente ao Instituto João e Maria.

Ainda na agenda da Feira do Livro, edição 2018, Luciano Souza, sepeense e fotógrafo do Exército, expõe seu trabalho no hall de entrada do Centro Cultural, com o título “O Exército por Luciano Souza”, a mostra registra em fotos momentos e atividades do Exército Brasileiro.

Após, foi realizado a abertura dos stands em frente ao Centro Cultural.

A Feira do Livro terá ainda teatro, palestras, exposições de trabalhos, apresentações culturais e lançamentos de livros.

A promoção é da Prefeitura de São Sepé e a organização do evento está a cargo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) e Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho.