Começa o 16º Aparte do Sinuelo da Canção Nativa

Está acontecendo neste sábado, 1º de setembro, a primeira noite do 16º Aparte do Sinuelo da Canção Nativa. Um dos maiores e mais tradicionais festivais de música do Rio Grande do Sul está sendo realizado no ginásio municipal Nery Bueno Lopes em São Sepé.

Subirão ao palco 18 músicas na fase Regional e Estadual. O festival começou às 19h com show de danças e encenação Tributo ao Sinuelo, seguido com show de Cristiano Fantinel e Grupo. Após sobem ao palco as 18 músicas concorrentes. Durante o intervalo terá show de intervalo com Robledo Martins e Grupo.

No total, mais de 500 composições chegaram a ser inscritas em ambas as categorias compostas das fases Regional e Estadual.

A produção e realização é da Jesproart, com financiamento do Governo do RS (Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Laze – Pró-cultura RS LIC) e o patrocínio é da Creral, Souza Cruz e Arrozeira Sepeense.

O Sinuelo da Canção Nativa tem promoção da Prefeitura de São Sepé, Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho e apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Domingo, 02 de setembro, ocorrerá a 2ª noite do Sinuelo da Canção Nativa – 16º Aparte, iniciando às 18h45min com Show com Marcello Caminha. Às 20h, apresentação das finalistas das fases Regional e Estadual. Durante o intervalo será realizado o shoow com Cristiano Quevedo e Grupo. Após, premiação do Festival e seu encerramento.

Veja abaixo algumas fotos do evento:

(Fotos Roberto john)