Começa semana de comemorações aos 142 anos de São Sepé

As atividades da Semana do Município 2018 iniciam nesta segunda-feira, 23, em São Sepé. Até o dia 29 de abril – dia do aniversário da cidade – acontecem atividades culturais e inaugurações de novos espaços públicos.

A solenidade oficial de abertura da Semana do Município acontece às 19h desta segunda-feira do auditório da Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho. Já a sessão solene alusiva aos 142 anos de São Sepé acontece na quinta-feira, 26, às 20h, na Câmara de Vereadores.

Durante os próximos dias também se destacam shows – como da The Remembers Band, na terça, e Show Talentos da Terra, na quarta-feira. Haverá inauguração de espaços, como as reformas da escola João Pessoa, no interior, e na escola Rio Branco.

As arquibancadas do Pamade e o novo arquivo público municipal também serão entregues para comunidade durante a semana. As festividades terminam no domingo, 29, com missa comemorativa aos 142 anos. Também acontece o Desafio de Mountain Bike e shows na Praça das Mercês.