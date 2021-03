Comerciantes farão manifesto para pedir a volta da cogestão

Comerciantes de São Sepé e autônomos das mais diversas categorias, estão organizando uma manifestação pacifica para a próxima sexta-feira (12), contra as medidas de restrição imposta pelo Governo do RS.

A exemplo de todos os municípios do Estado, São Sepé foi classificada em bandeira preta, de altíssimo risco epidemiológico para o coronavírus.

Os manifestantes vão pedir a volta da cogestão, para que o Executivo Municipal possa decidir sobre quais medidas possam ser tomadas em relação as atividades na cidade.

A manifestação em forma de carreata sairá as 9h da Avenida Getúlio Vargas, entrada da cidade, passando pela Capitão Emídio Jaime de Figueiredo, 15 de novembro e Plácido Chiquiti, encerrando em frente a Prefeitura Municipal.

CONFIRA A NOTA DOS ORGANIZADORES DO MOVIMENTO:

Reivindicação para a volta da COGESTÃO

O comércio e prestadores de serviços de São Sepé lamenta profundamente o agravamento da disseminação do novo coronavírus (Covid-19) e seus terríveis efeitos à saúde pública da nossa cidade, região e todo Rio Grande do Sul. Todavia, no combate à pandemia, o grau de eficiência do fechamento integral das atividades comerciais, não tem evidências de resultados efetivos, enquanto resultam o custo socioeconômico desta medida, ao revés, revela-se comprovadamente elevado.

A cogestão, é medida salutar de compartilhamento de decisões importantes e vitais ao interesse de cada comunidade. Ninguém possui maior conhecimento da vida das pessoas, da dinâmica social e econômica de cada localidade do que seu gestor e sua equipe de trabalho.

Nós, acreditamos ser necessário a retomada do trabalho COM REGRAS, queremos a volta da COGESTÃO pois entendemos que cada munícipio tem suas particularidades.

Portanto, se faz urgente, necessária e legal, a retomada da Cogestão e a observância do pacto federativo, pois inexiste hierarquia do Governo do Estado sobre os Municípios. As ações e decisões devem ser conjuntas.

Somos a favor da vida, mas precisamos trabalhar!