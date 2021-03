Comerciantes se mobilizam em carreata pela Cogestão

Foto Roberto John/Jornal A Fonte

Um grupo de empresários, servidores autônomos e prestadores de serviço do município de São Sepé se mobilizaram em carreata que percorreu as principais ruas e avenidas da cidade nesta sexta-feira (12) pedindo a reabertura do comércio não essencial.

Uma das solicitações é a volta da cogestão no sistema de distanciamento controlado do Governo do Estado que permita a flexibilização do comércio e serviços, mesmo em bandeira preta com regras. Assim os comerciantes entendem que cada município tem suas particularidades e terá menos prejuízos, pois do contrário mais estabelecimentos irão fechar e aumentar o desemprego.

A carreata ordeira e pacífica partiu da entrada da cidade junto da Avenida Julio Vargas. Os comerciantes não saíram de seus carros para evitar aglomerações. A manifestação ocorreu através de cartazes em centenas de carros, buzinaço e carro de som. O documento de reivindicação foi entregue a administração da prefeitura pelas empresárias organizadoras do ato, Juliana Weber Leão e Tássia Saldanha Borba, representando os comerciantes, e na sequência os carros receberam a bênção do padre Gerson Gonçalves na frente da Igreja Matriz Nossa Senhora das Mercês finalizando o ato. A carreata teve como tema somos todos essenciais.

CONFIRA A NOTA DOS ORGANIZADORES DO MOVIMENTO:

Reivindicação para a volta da COGESTÃO

O comércio e prestadores de serviços de São Sepé lamenta profundamente o agravamento da disseminação do novo coronavírus (Covid-19) e seus terríveis efeitos à saúde pública da nossa cidade, região e todo Rio Grande do Sul. Todavia, no combate à pandemia, o grau de eficiência do fechamento integral das atividades comerciais, não tem evidências de resultados efetivos, enquanto resultam o custo socioeconômico desta medida, ao revés, revela-se comprovadamente elevado.

A cogestão, é medida salutar de compartilhamento de decisões importantes e vitais ao interesse de cada comunidade. Ninguém possui maior conhecimento da vida das pessoas, da dinâmica social e econômica de cada localidade do que seu gestor e sua equipe de trabalho.

Nós, acreditamos ser necessário a retomada do trabalho COM REGRAS, queremos a volta da COGESTÃO pois entendemos que cada munícipio tem suas particularidades.

Portanto, se faz urgente, necessária e legal, a retomada da Cogestão e a observância do pacto federativo, pois inexiste hierarquia do Governo do Estado sobre os Municípios. As ações e decisões devem ser conjuntas.

Somos a favor da vida, mas precisamos trabalhar!