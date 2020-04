Comércio de São Sepé e Formigueiro reabrem suas portas

Em São Sepé:

O comércio poderá abrir a partir do início da manhã desta sexta-feira, 17, data em que começará a valer o novo decreto municipal.

Conforme o prefeito Léo Girardello, entre as novas medidas está a possibilidade do comércio sepeense reabrir as portas, atender o público e vender produtos e serviços aos clientes, respeitando-se o limite máximo de 50% da capacidade exigida no Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) do estabelecimento. O recebimento de contas já estava permitido anteriormente. O prefeito salienta que os estabelecimentos que não possuem PPCI devem atender duas pessoas por vez dentro do local.

“Não deixem de usar a máscara. É isso que vai nos dar um pouco de tranquilidade para que possa se abrir o comércio gradativamente. Estamos fazendo mais esta ação para que a vida aos poucos comece a voltar ao normal. Não está tudo liberado ainda. Continuem usando máscara, continuem se protegendo e se houver alguma necessidade de ir ao comércio o cidadão está liberado a ir, desde que cumpra essas medidas de segurança com a saúde”, destacou o prefeito em vídeo divulgado na noite desta quinta-feira.

Girardello ainda destaca que o toque de recolher (das 21h às 5h) segue valendo e as praças e parques permanecem interditadas no município.

Em Formigueiro:

Considerando as disposições do Governo do Estado, a Prefeitura publicou um novo decreto, nesta quinta-feira, 16, autorizando o funcionamento do comércio de serviços não essenciais do município. A decisão já está em vigor e é válida para estabelecimentos que o Estado permitiu a liberação.

Apesar de poder abrirem as portas, os estabelecimentos precisam adotar uma série de medidas de prevenção, estalecidas no artigo 4º do Decreto estadual nº 55.154, de 01 de abril de 2020.

Por meio do decreto municipal, de nº 4.598/2020, também ficou proibida a aglomeração de pessoas, devendo ser limitado o número destas no local e garantindo o distanciamento interpessoal de, no mínimo, dois metros. Em filas externas, deverão ser adotadas providências de organização e demarcação, também respeitando os dois metros.

Quanto ao uso de máscaras de proteção respiratória, ficou determinado a obrigatoriedade por parte dos profissionais do comércio. Já para os cidadãos em geral, o uso é uma recomendação da prefeitura.

O decreto municipal está disponível no site da prefeitura.