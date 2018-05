Comércio fecha as portas em apoio ao movimento dos caminhoneiros

Nesta quinta-feira, às 13h30min, o Sindilojas convocou um ato em apoio à paralisação caminhoneiros que acontece há 4 dias em todo o Brasil. Empresários de São Sepé fecharam as portas de seus estabelecimentos, em apoio ao movimento. Diretores e funcionários das empresas reuniram-se aos manifestantes na BR-392, em frente ao Posto Cotrisel. A iniciativa bloqueou momentaneamente a via para que os participantes entoassem o Hino Nacional Brasileiro. No local, há uma bandeira do Brasil erguida sobre a BR.

De acordo com o poder público municipal, apesar da iniciativa, não haverá paralisação dos serviços públicos. Entretanto entidades de São Sepé se mobilizam para um ato de apoio à paralisação da classe. Órgãos como a Prefeitura de São Sepé, Câmara de Vereadores, Sindicato Rural, Associação dos Arrozeiros e Sindicato dos Trabalhadores Rurais preparam uma manifestação na próxima sexta-feira, 25.

O grupo pretende se unir aos manifestantes na BR-392, próximo ao posto Cotrisel, das 10h às 12h. Em Brasília, o prefeito do município, Léo Girardello, salientou que é crescente o movimento das lideranças municipais em apoio ao movimento.