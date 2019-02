Comissão de Educação debate reclamações sobre creche

Após receber diversas reclamações de pais e funcionários envolvendo a creche EMEI Zeferina de Almeida Lopes (extensão), a Comissão de Educação da Câmara de Vereadores reuniu-se na manhã desta segunda-feira, 18, com demais vereadores para debater e achar soluções para os problemas.

Os Parlamentares receberam reclamações quanto ao tamanho do espaço para as crianças e problemas de infraestrutura. Durante a reunião foi questionada a estrutura e os termos de segurança como o Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio – PPCI. Segundo o Líder de Governo, todas as questões de segurança já estão sendo realizadas, esperando somente a vistoria do Corpo de Bombeiros.

Outro ponto debatido pelos vereadores, foram novos espaços para as crianças. Segundo eles, algumas escolas estaduais estão com poucos alunos, tendo salas de aulas ociosas onde poderia ser feita uma fusão de turmas, assim liberando o prédio para a instalação de uma creche.

Durante a reunião, ficou definido que a Presidência da Casa enviará um documento à Secretaria Municipal de Educação, apresentando soluções para os problemas e se colocando à disposição na busca de parceria junto ao Estado do Rio Grande do Sul. Também se decidiu convidar um representante da 8ª Coordenadoria Regional de Educação para discutir a gestão e políticas de educação do Estado.

Após a reunião, vereadores representantes da Comissão de Educação estiveram na creche EMEI Zeferina de Almeida Lopes (extensão), e observaram que o local precisa de melhorias, mas que, segundo a diretora da escola, todos os problemas estão sendo resolvidos.