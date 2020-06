Comissão de Educação recebe professores da Escola Eno Brum Pires

Na tarde de terça-feira (23), um grupo de professores da Escola Municipal Eno Brum Pires reuniu-se com membros da Comissão da Educação da Câmara de Vereadores para falar sobre aulas remotas que estão ocorrendo durante a suspensão das aulas presenciais por causa da pandemia do novo Coronavírus. O encontro foi realizado na Câmara de Vereadores de São Sepé.

As professoras Marcela Saldanha, Ana Cláudia e Márcia Borges explanaram suas preocupações sobre os alunos que não tem acesso à internet neste período de pandemia e que estão com dificuldades de acompanhar os trabalhos ofertados pela Escola localizada no Distrito de Jazidas.

Diante do exposto o grupo de professores busca junto a Comissão de Educação uma solução para que todos sejam contemplados. Os professores ficaram de enviar relatório de alunos e localidades para que se faça um estudo com o objetivo de buscar uma melhor forma de inclusão digital. Uma das possibilidades levantadas foi a colocação de pontos de internet em locais estratégicos, para que os alunos se desloquem até este local, baixem os arquivos e façam as tarefas off- line em casa e retornem ao local para enviar os trabalhos prontos.

A Comissão de Educação presidida pelo vereador Paulo Nunes recebeu a reivindicação e vai buscar soluções junto ao Executivo Municipal para quê todos os alunos tenham igualdade de oportunidade de estudos. “É um desafio esse novo jeito de fazer educação, mas precisamos buscar soluções”, salienta Paulo Nunes.

A vereadora Zilca Camargo relatou o empenho dos professores para atender seus alunos e adaptar-se a este novo modelo de ensino. Já o vereador Humberto Stoduto, no qual é Líder do Governo na Câmara, se propôs a fazer esforços juntamente com o executivo para que o pedido seja atendido.

A comissão de educação está acompanhando todas as ações da Secretaria Municipal e Estadual de ensino para buscar soluções, por isso estará atendendo todas as quintas-feiras, às 10 horas na Câmara de Vereadores para debater e recepcionar todas as pautas e reivindicações no que tange a educação.