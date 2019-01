Comissão revisará Lei Orgânica e Regimento Interno da Câmara

A Câmara Municipal de São Sepé criou comissão especial, formada por seis vereadores, para revisar e atualizar a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Casa de Leis. A Resolução da Mesa Diretora foi publicada na terça-feira, dia oito. O prazo de conclusão do trabalho é estipulado seguindo as disposições do Regimento Interno da Casa.

Com o passar do tempo, a Lei Orgânica do Município, assim como o Regimento Interno da Câmara Municipal, têm seus conteúdos defasados em razão de três situações: alterações constitucionais, decisões do Poder Judiciário e modificações locais, como, por exemplo, a evolução do município e o acúmulo de experiência na aplicação das referidas leis.

Segundo o Presidente Paulo Nunes, o objetivo é modernizar e aprimorar o sistema do regimento da Câmara de Vereadores de São Sepé. “Este é o caminho mais democrático para tal atualização, pois sua apreciação será submetida ao plenário, proporcionando um debate mais amplo e detalhado sobre o assunto. Ainda: os estudos devem estudar e apontar as mudanças necessárias na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno da Casa”, ressalta.

Fazem parte da Comissão especial os vereadores Renato Rosso, Eto Vargas e Maria da Silveira, ambos do PP, Tavinho Gazen (PDT), Élcio Teixeira (MDB) e Lauro Ouriques (PPS). O desempenho das funções entre os membros e a forma da composição da Comissão deve seguir as disposições constantes no Regimento Interno da Casa.