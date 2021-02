Comunidade sepeense tem nova oportunidade de apresentar demandas a administração

Atender às demandas cotidianas dos munícipes é um desafio constante para os gestores, pois em qualquer dificuldade, é com a Prefeitura que o cidadão conta para ser atendido. Pensando nisso, além do programa Prefeitura Presente, que visita os bairros todos os sábados e das lives semanais no perfil particular do prefeito, a comunidade sepeense terá uma nova oportunidade de apresentar suas demandas para a administração municipal.

O Prefeito João Luiz Vargas e o Vice-Prefeito Fernando Vasconcellos irão separar um dia de suas agendas para atender todas as pessoas que procurarem o gabinete. A ação acontece a cada quinze dias.

O primeiro encontro ocorreu na terça-feira, 2 de fevereiro, e teve como objetivo, promover um diálogo entre os sepeenses e a administração. Aproximadamente 50 pessoas procuraram a prefeitura e foram organizadas por ordem de chegada. Todos os protocolos sanitários de prevenção à COVID-19 foram aplicados.

Para o Prefeito Municipal João Luiz Vargas, essa é uma oportunidade de ouvir e atender de forma mais rápida às demandas particulares de cada cidadão.