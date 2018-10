Conferência celebra o mês do idoso

Em São Sepé, na manhã desta quinta-feira, 25, o Conselho Municipal do Idoso (CMI), juntamente com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e Prefeitura Municipal realizou a III Conferência Municipal do Idoso, na Câmara Municipal de Vereadores. O Dia do Idoso, celebrado em 1º de Outubro no Brasil, marca a criação do Estatuto do Idoso.

A data chama a atenção pela luta dos idosos por mais direitos, respeito e principalmente, conscientizar a população que uma pessoa idosa precisa de cuidado e carinho todos os dias, não só na sua etapa final da vida.