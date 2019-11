Confira as músicas classificadas para o Sinuelo da Canção Nativa

A Comissão Organizadora do Sinuelo da Canção Nativa de São Sepé divulgou a relação das 15 músicas classificadas para o 17º Aparte. A divulgação aconteceu no sábado, dois de novembro, resultado da triagem que foi realizada no Centro Cultural Afif Jorge Simões Filho e teve como jurados: Edilberto Bergamo, Nelcy Vargas, Robledo Martins, Salvador Lamberti e Vaine Darde.

O festival será realizado nos dias 30 de novembro e primeiro de dezembro, no Ginásio Municipal Nery Bueno Lopes. O Evento é promovido pela empresa Jesproart – Produções Artísticas e Administração Municipal de São Sepé.

A equipe organizadora do 17º Aparte é coordenada por Everaldo Oliveira, Romulado Vieira e Anderson Vargas. Segundo a comissão, o acesso para evento será a contribuição de um quilo de alimento não perecível.

ORDEM DE APRESENTAÇÃO – DIA 30 novembro 2019

01 MILONGÃO À DON LUCíDIO. Letra: Xiru Antunes, Pelotas. Música: Jari Terres. Ritmo: Milongão.

02 DE UMA SAFRA QUE NÃO FINDA. Letra: Anderson Mireski, Porto Alegre/Santiago. Música: Otávio Machado e Anderson Mireski. Ritmo: Milonga Canção.

03 LOBISOMEM DE SÃO SEPÉ. Letra: Sincero Brites, Vila Nova do Sul/São Sepé. Música: Roberto Lemos (Kiko Lemos). Ritmo: Bugio.

04 DUAS FACES, Letra: Flavio Saldanha, Uruguaiana/Santa Maria. Música: Zulmar Benites. Ritmo: Chamarra.

05 NAZARENAS. Letra: Claudio Zazycki, Santana do Livramento. Música: Daniel Carvalho. Ritmo: Milonga.

06 ONDE AS PÁTRIAS NÃO TEM NOME. Letra e música: Nena Pacheco, São Sepé. Ritmo: Chamamé.

07 RAZÕES PRA VOLTAR. Letra: Giovani “Dodo” Gonzales, Santana do Livramento/Santiago. Música: Halbert Lopes. Ritmo: Milonga.

08 JOÃO, OFÍCIO DE PEÃO. Letra e música: Carlos Eduardo Nunes, Cachoeira do Sul. Ritmo: Chamarra.

09 BENDITAS MULHERES. Letra e música: Adriano Puntel Penteado, Formigueiro. Ritmo: Canção.

10 DESPERTA SEPÉ. Letra: Arlindo Vargas, São Gabriel. Música: Ênio Medeiros. Ritmo: Polca.

11 À ESPERA DE UM POEMA. Letra: Marcelo D’Ávila, Santana do Livramento e Santa Maria. Música: Piero Ereno. Ritmo: Canção.

12 FESTA DO INTERIOR. Letra e música: Alex Casanova, São Sepé. Ritmo: Marcha.

13 TOADA PARA OUTRO TEMPO. Letra: Fábio Maciel, São Gabriel. Música: André Teixeira. Ritmo: Milonga.

14 ÁGUAS DE DENTRO. Letra: Mario Amaral, Capão da Canoa. Música: Beto Gonzales. Ritmo: Canção Litorânea.

15 PRA FIRMAR UM COMPROMISSO. Letra e música: Rafael Pereira Neves, Vila Nova do Sul.

Ritmo: Milonga