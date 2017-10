Confirmada a morte do casal desaparecido em acidente na BR-392

Foi confirmada a morte de Marta Dias Berlese, 60 anos, e Deomero Berlese, 70, na tarde deste domingo. Os corpos do casal foram encontrados no local onde o veículo deles foi localizado mais cedo, por volta das 11h30min deste domingo.

O casal saiu de Santa Maria, onde morava, na tarde de sexta-feira, por volta das 16h. Eles viajariam até Rio Grande, na Praia do Cassino, na casa da família. O casal, segundo conhecidos, gostava de ir passear e ir para a sua casa de praia com bastante frequência. Na sexta-feira, eles não chegaram no local e a família não conseguiu mais contato com os dois. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil fizeram buscas em todo o trecho em viaturas e em um helicóptero. O carro no qual o casal viajava, um Honda Fit, foi localizado no final da manhã deste domingo, quase todo submerso no Arroio Camaquã, que cruza a BR-392, na altura do Km-241, em Caçapava do Sul. Equipes da polícia e bombeiros seguem trabalhando na remoção do veículo do local onde ele foi encontrado.