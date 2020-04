O município de São Gabriel teve o seu primeiro caso de coronavírus confirmado na tarde desta quinta-feira,02. Idoso de 65 anos está internado no hospital do município. Com esse, já há pelo menos 11 casos confirmados na Região Central: oito em Santa Maria, um em Santiago e um em Nova Palma (nesse último caso, a paciente é natural da cidade, mas não esteve lá após contrair a doença).