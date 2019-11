Conselho do Idoso de São Sepé faz reunião para toda comunidade

Com a intenção de divulgar o trabalho que vem sendo feito pelo Conselho Municipal do Idoso – CMI, os membros resolveram fazer uma reunião aberta à comunidade para explicar o trabalho que vem sendo feito, tirar dúvidas e receber sugestões. O encontro foi realizado na Câmara de Vereadores na manhã de quinta-feira,28.

O CMI é um órgão consultivo e trabalha as políticas públicas do idoso. Outra pauta importante que foi apresentada a comunidade foi a intenção de construir um centro de convivência, local para os idosos passarem o dia. Para isto o presidente do Legislativo sugeriu a criação de uma comissão para acompanhar o processo e avançar no tema.

A presidente do Conselho do Idoso, Carmelina Leão ficou muito feliz com a participação na comunidade e ressaltou: “enquanto tiver forças, vamos lutar para construir uma cidade boa para todos idosos morar e aproveitar a vida”.

Estiveram na reunião representantes do Executivo e Legislação Municipal, Lar do Idoso, Maçonaria, Associação dos Aposentados, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Secretaria de Saúde e grupos da Melhor Idade.

Fotos: Conselho do Idoso.