O Conselho Tutelar de Vila Nova do Sul está de casa nova, o órgão municipal destinado a zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes está localizado na antiga Delegacia de Polícia Civil, Avenida Sincero Lemes, nº 240.

O telefone fixo já está restabelecido e os conselheiros já estão atendendo no novo endereço. Para mais informações ligue (55) 3234-1012.

O papel dos conselheiros é garantir que os direitos contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente sejam cumpridos, por isso acompanham os menores em situação de risco e decidem em conjunto sobre qual medida de proteção para cada caso.