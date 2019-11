Continuam as buscas por jovem desaparecido

Uma força tarefa composta pela Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil, realizaram uma varredura em áreas próximas ao clube Caça e Pesca, região onde o provável desaparecimento do jovem Amarildo Júnior, teria acontecido. Segundo informações, as buscas continuam na parte da tarde. No dia de ontem, sexta-feira, 15,

familiares, amigos e voluntários procuraram por toda a tarde por Amarildo Júnior. As buscas tiveram como ponto de partida, a propriedade rural, onde Júnior foi visto pela última vez, há 11 dias.Sem pistas concretas, mas com muito boa vontade, as equipes vasculharam a mata no entorno e na propriedade. Com o uso de um barco alguns voluntários desceram o rio até a ponte no bairro Cristo Rei, sem sucesso.

A equipe do jornal A Fonte continuará acompanhando as buscas.

O comando da força tarefa, informa que continuam as buscas e salienta que continuam no aguardo de qualquer informação atravé dos fones 190 e 193.