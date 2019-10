Cooperativa Escolar de São Sepé vence Prêmio de Excelência

A Escola Municipal de Ensino Fundamental João Pessoa foi uma das vencedoras do Prêmio Excelência em Educação Cooperativa Ocergs 2019. A cerimônia de entrega do destaque ocorreu na quinta-feira, 17, durante o Encontro de Presidentes e Executivos de Cooperativas – EPECOOP, em Porto Alegre.

Tal honraria é concedida aos professores orientadores de cooperativas escolares que, de forma criativa e inovadora, atingiram resultados que contribuíram para o fortalecimento do cooperativismo no ambiente escolar. A agraciada local foi a professora Loiva Wegner Pinto, que conquistou o 3° lugar na categoria Desenvolvimento e Inovação de Objetos de Aprendizagem entre 106 concorrentes. Na oportunidade, ela esteve acompanhada da Secretária Municipal de Educação, Paula Machado, Cilene Carvalho, do departamento pedagógico da Smec e da diretora Jaqueline Leis.

O reconhecimento se deu em torno do trabalho realizado na Cooperativa Escolar COOPERUNIÃO, sediada na própria instituição de ensino, que fica no distrito de Tupanci e atualmente possui 40 associados. A participação no prêmio esteve ligada a um vídeo de 3 minutos, editado e produzido pelos próprios alunos; um texto de 30 linhas escrito pela professora e cinco fotos de atividades da Cooperativa.

Este foi o primeiro concurso na área da educação promovido pelo Sistema OCERGS-SESCOOP/RS, que concedeu à vencedora R$1,5mil e um troféu para a escola. Tal conquista esteve ligada a duas ações: “Produção de trufas” a partir de doações dos ingredientes pela comunidade escolar, comercialização e entrega do valor arrecado a famílias de um menino diagnosticado com câncer em nossa cidade, considerando que estavam sendo realizadas diversas ações no município para auxiliar esta família; bem como “Produção de crepes” com doações dos ingredientes pelos associados, comercialização e destinação do valor arrecado em forma de ajuda de custo na confecção de moletons aos associados. Ambas ressaltam de forma prática e objetiva os pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Além dessas atividades, os alunos da Cooperativa escolar tem participado de vários eventos no município e em Santa Maria, Candelária e Nova Petrópolis – sendo esta o berço do cooperativismo.

Sobre a Cooperativa Escolar COOPERUNIÃO:

A Cooperunião foi fundada há doze anos, sendo uma referência em Educação Cooperativa em São Sepé. Desde então, constituiu-se como um laboratório de práticas cooperativas, educação financeira, liderança, criatividade, sustentabilidade e empreendedorismo, desenvolvendo suas atividades a partir dos princípios do cooperativismo. No dia-a-dia, está sempre buscando atividades que visem o fortalecimento de ações coletivas para o bem comum dos associados e da comunidade. Atualmente a COOPERUNÃO tem como presidente, a estudante Ana Carolina Ferreira.