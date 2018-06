Cooperativas em Ação! Vem doar!

Coroada de pleno êxito, a campanha de arrecadação de alimentos e agasalhos, promovida pelo sicredi, acontece durante todo o dia de hoje , em vila Nova do Sul.

O Sicredi vem aderindo à Campanha que a OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) realiza como forma de comemorar o Dia Internacional do Cooperativismo, chamada de DIA C – Dia de Cooperar. Neste ano, o Sistema OCB reforça a ideia de que existem várias possibilidades de atuar em ações contínuas, com comprometimento, e que cabem no dia a dia de cada voluntário, afinal, o lema do Dia C reforçam que “Atitudes Simples Movem o Mundo”.

Para cooperar com as famílias carentes do município, os colaboradores da agência, organizaram uma campanha de doação alimentos, agasalhos e materiais de higiene. A arrecadação prossegue durante todo o dia de hoje, 30, com ponto de coleta na Sede da Cotrisel,empresa parceira da iniciativa, no supermercado Cotrisel, no mercado Agropecuário, no Escritório, na Unidade de Recebimento de Grãos (Cotrisel), no Posto de Saúde e ´prefeitura municipal. Após a arrecadação a Secretaria de saúde, por meio dos agentes de saúde, apoiará a ação para separar o material e destinar para as famílias.

Vem com a gente, Atitudes simples movem o mundo.