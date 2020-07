“Cooperativismo que transforma” é tema de live

Para fechar o Mês do Cooperativismo e as diversas ações promovidas no decorrer de julho, a Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG realiza uma live especial com o tema “Cooperativismo que transforma”, nesta quinta-feira, 30, a partir das 19h30min. Os convidados são lideranças, que estão a frente de cooperativas de referência no seu ramo de atuação. Falando sobre a atuação das cooperativas e de que forma que contribuem positivamente nos locais onde estão presentes, teremos representantes dos três Estados onde a anfitriã está presente – Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais.

A live será mediada pela presidente, Angelita Marisa Cadoná, tendo como convidados – o presidente da Ceraçá/SC, José Samuel Thiesen; presidente da Cotrifred/RS, Elio Pacheco; diretor-presidente do Grupo Creluz/RS, Elemar Battisti; diretor de Café da CooperRita/MG, Lucas Moreira de Alckmin e o presidente da Cooperitaipu/SC, Arno Pandolfo.

A transmissão será feita pelo Facebook e pelo canal do Youtube da Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG, ficando à disposição dos interessados, também após o encerramento.