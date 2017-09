O Prefeito José Moura e equipe receberam em seu gabinete o coordenador da 8ª Coordenadoria Regional de Educação, José Luiz Viera e a professora Erodi Viana Dutra, onde foram tratados assuntos de interesse do Estado e do município.

Entre os temas estavam a reforma do ginásio da Escola Eduardo Lopes da Rosa e também os problemas referentes à Escola José Ilidoro Neves.