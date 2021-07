Coordenadoria do PDT terá candidato de São Sepé

Uma reunião na noite de quarta-feira, dia 14 de julho, definiu que o PDT de São Sepé apresentará um nome para a disputa da Coordenadoria Regional da sigla, que representa os pedetistas de 22 municípios da região central do Estado. O evento virtual contou com a participação de vereadores, prefeitos, vice-prefeitos e representantes partidários de Santa Maria, Vila Nova do Sul, Agudo, Faxinal do Soturno, Formigueiro, Pinhal Grande, Restinga Seca e Pinhal Grande. O PDT de São Sepé definiu que montará uma chapa com um sepeense como presidente. É a primeira vez que isso ocorre.

Para o atual coordenador Marcelo Bisogno, de Santa Maria, São Sepé sempre teve relevância na política do PDT regional. “Já tivemos Onessimo Curto, Tavinho Gazen e Caio Vidal como vices da Coordenadoria e chegou o momento de São Sepé capitanear esse processo de organização do partido”, revelou. Já o deputado Pompeo de Mattos, vice-presidente nacional do PDT, entende que a eleição das unidades regionais é uma das esferas de debate do partido. “O PDT da região central e fronteira Oeste já elegeu deputados, tem tradição em eleger prefeitos e precisa estar ativo para embalar as pré-candidaturas a presidente e governador “, avaliou. Os vereadores Tavinho Gazen, de São Sepé, e Carlos Andreazza, de Vila Nova do Sul e o vice-prefeito de Agudo Pedrinho Müller manifestaram a necessidade de união e construção de um ambiente para que não haja disputa.

O nome especulado para disputar a eleição da presidência da Coordenadoria do PDT é do sepeense Eduardo Vargas. A eleição está agendada para o dia 31 de julho, sábado, e o colégio eleitoral é formado por prefeitos, vices, vereadores e membros das Comissões Executivas municipais.