Copa Felipe Corrêa agita quadra do Lôndero

Equipe do União, campeã do torneio. Foto: Bruna Borba

Um torneio de futsal infantil, promovido pelo 8 de Outubro, realizado na manhã deste domingo, 21, na praça do bairro Lôndero, tornou a manhã mais atrativa para os moradores do bairro.

O torneio que começou às 10 horas, terminou por volta do meio-dia, sagrando-se campeã a equipe União e vice-campeã a equipe Esperança.

Atleta revelação: Davi – equipe União

Artilheiro: Maucaly Almeida – equipe União

Goleiro menos vazado: Athur e Davi Pontes – equipe União