Coral Vozes da Pulquéria canta em Pelotas

O Coral Municipal Vozes da Pulquéria, com regência do Maestro Nei Beck, esteve representando São Sepé no 5º Encontro de Coros de Pelotas, dia 24, promovido pela Paróquia São Cristóvão. O grupo foi acompanhado pelo Presidente da Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho, Luís Gressler Garcia que também é Coordenador de Cultura da AM Centro. Treze corais se fizeram presentes. O Vozes da Pulquéria, por ser o visitante, encerrou a noite de apresentações com; “Creio em Ti”, “Hallelujah” de Leonard Cohen e, “A Conquista do Paraíso”. Em conjunto, todos os grupos cantaram “Noite Feliz”.

Na manhã de domingo, 25, o Coral Vozes da Pulquéria cantou a missa daquela comunidade. Após os compromissos agendados, os coralistas inteiraram-se da história da Charqueada São João, em um passeio acolhedor que marcou a comemoração dos 28 anos de atividades do Coral.

O Coral deve participar dos eventos natalinos organizados pela AM Centro, sendo dia 08 de dezembro, em Mata; dia 12, em Santa Maria e, dia 16, em São Pedro do Sul. Seguindo a programação, o grupo canta dia 20, na Câmara de Vereadores, no Natal da Escola Clemenciano Barnasque; dia 21, na Praça das Mercês, antes do show de Léo Pain e, dia 24, na tradicional Missa da Paróquia das Mercês.

Para 2019 o objetivo é receber novos cantores, preparar repertório, fazer promoções e continuar em parceria com a Fundação e a Comunidade.