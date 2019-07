Coral Vozes da Pulquéria realizará brechó de roupas

O Coral Municipal Vozes da Pulquéria estará representando São Sepé no III Encontro de Coros de Nova Palma que ocorre neste sábado, dia 6. O evento faz parte da abertura das comemorações dos 59 anos daquele município e acontece, às 18h, na Igreja Matriz. Além do Vozes da Pulquéria também são esperados o Coral Giuseppe Verdi, da Associação Italiana de Santa Maria; Vozes da Terra, de Júlio de Castilhos; Coral do Recanto Maestro; Vozes da Serra, de Itaara. Os anfitriões são o Coral Municipal Adulto de Nova Palma e Coral Infantil. Após as apresentações haverá um jantar por adesão, no Salão Paroquial. A promoção é da Administração de Nova Palma.

No próximo sábado, dia 13, o Coral Vozes da Pulquéria realiza um Brechó de roupas, calçados e acessórios, junto ao Bric das Mercês. O Brechó começa pela manhã e estende-se durante o dia.