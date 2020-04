Coronavírus: Câmara de São Sepé antecipa repasse à Prefeitura de R$ 150 mil

Para colaborar com São Sepé no combate à pandemia de Coronavírus, a Câmara de Vereadores antecipou o repasse de verba à Prefeitura Municipal a importância de R$ 150 mil, valor esse que historicamente é feito o repasse ao fim do ano. A decisão foi realizada nesta quinta-feira (02), após reunião entre membros da Mesa Diretora da Casa Legislativa, que contou com a presença dos vereadores Renato Rosso e Elcio Teixeira e da presidente Maria Silveira.

Tal valor foi economizado por conta das ações de contenção de gastos adotadas pela atual Mesa Diretora (que tomou posse em janeiro). O valor de R$ 80 mil é referente ao repasse constitucional até o mês de abril/2020. Já o restante do valor (R$70 mil), é do repasse orçado para a instalação de energia fotovoltaica para o prédio da Câmara de Vereadores, que deixará de ser executada este ano.

Segundo a presidente da Câmara de Vereadores, vereadora Maria Silveira, o valor é em favor da comunidade Sepeense, especialmente em razão da pandemia da Covid-19. “Eu juntamente com os Vereadores membros da Mesa Diretora e com o apoio dos demais Vereadores da Casa, estamos repassando este valor por achar de extrema necessidade durante este momento de pandemia”, avalia Maria. Ela ainda lembra a população que a Casa do Povo se encontra de portas fechadas, seguindo as determinações dos órgão competentes.

Entre as medidas de prevenção, o Legislativo prorrogou por tempo indeterminado a suspensão das sessões ordinárias. As sessões e reuniões extraordinárias ainda estão sendo realizadas mediante convocação para votação se necessário de medidas ao enfrentamento da disseminação da COVID-19 no Município. “Quero salientar a população que a Câmara e os demais Vereadores estão na luta contra esta pandemia, e que todos os Edis estão trabalhando incansavelmente com suas bases para ajudar a comunidade Sepeense, além de estarmos participando diretamente do Comitê de Crise através da Comissão de Saúde”, lembra.

A entrega do Oficio com o repasse foi realizado ao prefeito Leo Girardello em seu gabinete juntamente com vereadores membros da Mesa Diretora e do vereador Humberto Stoduto, Líder do Governo. “Estamos numa situação de crise. Uma crise que é mundial, e nós todos temos de nos unir para amenizar a situação do povo de Sepeense. Quero agradecer a presidente Maria e a todos os Vereadores por estarem disponibilizando esse recurso para o povo de São Sepé para que seja feito o trabalho em conjunto (de combate ao Coronavírus)”, disse o Prefeito a Presidente.