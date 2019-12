Corpo de Bombeiros de São Sepé recebe investimentos

O Corpo de Bombeiros de São Sepé realizou solenidade de formatura na manhã de terça-feira (17) e entrega de equipamentos, aquisição de objetos para capturas de animais, equipamento para resgate veicular para retirada de vítimas presas a ferragens e diversos materiais para proteção e segurança dos Bombeiros Militares de São Sepé.

A solenidade aconteceu no Quartel do Corpo de Bombeiros em São Sepé. O 1º tenente QTBM Ivan Flores da Rosa, comandante do 3º Grupamento de Bombeiros de São Sepé recepcionou os convidados.

Estiveram prestigiando o ato, o prefeito Léo Girardello, a futura presidente da Câmara de Vereadores de São Sepé, Maria Silveira; o atual presidente, Paulo Nunes; comandante do 4ºBBM, major Mário Farias; comandante da 1ª Cia pertencente a São Sepé, major Elisandro; vereador Renato Rosso; Dr. Francisco Schuh Beck, Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de São Sepé.

O Poder Judiciário da Comarca de São Sepé possibilitou parte das reformas e melhorias na infraestrutura e segurança do Corpo de Bombeiros, com a aplicação de recursos oriundos de penas alternativas. Os demais recursos foram investimentos feitos pelo Executivo Municipal de São Sepé.

O Major Márcio Farias destacou que as instalações do quartel são parte importante, precisam ter equipamentos de qualidade para atender às necessidades da corporação que é salvar vidas na capacidade extrema. Agradeceu o apoio da Administração Municipal, Câmara de Vereadores e Poder Judiciário. “Quando os poderes investem na corporação do Corpo de Bombeiros, é preciso acreditar, que o resultado vêm”, finalizou o major.

Já o tenente Ivan Flores da Rosa agradeceu a presença das autoridades, salientou que as melhorias foram de extrema relevância e que ainda teremos uma estrutura melhor para atender bem São Sepé e região.

O Prefeito Léo Girardello, declarou sua satisfação em relação às melhorias para o trabalho do Corpo de Bombeiros que desenvolve trabalho indispensável à comunidade e ressaltou que de mãos dadas os resultados aparecem.

O Juiz Francisco Schuh Beck, disse que este ano foi dado a preferência da maior verba às entidades públicas. Com isso a necessidade de fortalecer a corporação e melhorar o trabalho desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros.

Fotos: Débora Halberstadt.