Corpo é encontrado em avançado estado de decomposição

Um pescador encontrou pela manhã de hoje, sexta-feira, 07,por volta das 10h30, um corpo em adiantado estado de decomposição na barranca do Rio São Sepé, divisa com Rincão do Inferninho, próximo ao bairro Lili.

Equipe da polícia foi acionada e se deslocaram até o local onde foi encontrado o corpo. A Polícia Civil de São Sepé acionou os órgãos competentes, sendo o corpo levado para necropsia no IML de Santa Maria, para tentar a identificação por meio de exame de DNA. Polícia suspeita que o corpo poderá ser de um homem que estava desaparecido.