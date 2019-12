Segundo informações de um familiar, o corpo encontrado nesta tarde era mesmo de Amarildo Júnior que estava desaparecido há 44 dias. Em nota a família comunicou o fato:

“Com tristeza comunicamos que o corpo encontrado no Rio São Sepé foi reconhecido através dos tênis como sendo o do Amarildo Junior Neste momento foi encaminhado para perícia em Santa Maria.

Devido ao adiantado estado de decomposição não será possível velar, por isso, assim que chegar do IML, será enterrado no Cemitério São Rafael – Jacu.

Tão logo sabermos da liberação do corpo, comunicamos.

Agradecemos o carinho nesses 44 dias de todos que de uma forma ou de outra estiveram sempre ao nosso lado, ou com palavras, com abraço, com buscas, compartilhando, ligando, enfim, de todas as formas.”

Relembre o caso:

Familiares de Amarildo Afonso da Silva Júnior, 34 anos de idade, procuraram a Polícia Civil de São Sepé, para registrar seu desaparecimento.

Segundo consta no boletim de ocorrências, o rapaz saiu de sua residência ontem, 5 de novembro, terça-feira por volta das 12h30 e não mais retornou.

Os familiares informaram que Amarildo sofre de esquizofrenia, e está sem tomar medicamentos. O homem estava internado em uma clínica em Formigueiro, em função dos problemas.

Há informações de que o rapaz teria sido visto próximo ao Caça e Pesca. Quem souber informar o seu paradeiro, ligue para o 190. O homem desaparecido é alto, de cor branca, cabelos curtos de cor preta.

Um familiar informou que ele vestia uma calça de abrigo azul com listras brancas e tênis azul e branco na última vez em que foi visto.